दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा वर्ल्ड टूर'

दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा वर्ल्ड टूर' भारत में देगा दस्तक, जानिए कब-कहां होगा आयोजन

लेखन ज्योति सिंह 10:52 am Sep 25, 202610:52 am

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का बहुप्रतीक्षित 'ऑरा वर्ल्ड टूर' भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है। हाल ही में, उन्होंने लंदन में अपने ऐतिहासिक वेम्बली प्रदर्शन के दौरान ऐलान किया था कि वह अहमदाबाद की जनता के बीच अपना कॉन्सर्ट लाने के लिए तैयार हैं। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कॉन्सर्ट से जुड़े अपडेट साझा कर दिए हैं। यह घोषणा उनके ऑरा वर्ल्ड टूर के भारतीय चरण की शुरुआत होगी, जिसके लिए फैंस उत्साहित हैं।