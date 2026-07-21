दिलजीत दोसांझ ने CJP विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन, की यह बड़ी मांग

दिलजीत दोसांझ NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़े हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं।

दिलजीत ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'आज जो हुआ, वह बहुत गलत था। छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था।' उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की चिंताओं को सुनने की गुजारिश की है।