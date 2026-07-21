दिलजीत दोसांझ ने CJP विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन, की यह बड़ी मांग
मनोरंजन
दिलजीत दोसांझ NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़े हैं। वे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं।
दिलजीत ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'आज जो हुआ, वह बहुत गलत था। छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था।' उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की चिंताओं को सुनने की गुजारिश की है।
दिलजीत ने माना कि उन्हें 'देशद्रोही' कहा गया
दिलजीत ने बताया कि सामाजिक मुद्दों का समर्थन करने के चलते उन्हें पहले भी 'देशद्रोही' कहा गया है, खासकर किसानों के आंदोलन के समय, लेकिन उनका कहना है कि वे अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने उम्मीद भरे शब्दों के साथ अपना संदेश खत्म किया और कहा, 'ईश्वर सब देख रहा है।' उन्होंने इस मामले से जुड़े सभी लोगों को दुआएं भी दीं।