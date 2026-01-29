दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली की जोड़ी तैयार, आ गई फिल्म की रिलीज तारीख

रिलीज

इस तरीख को रिलीज होगी फिल्म

बिना शीर्षक वाली इस फिल्म का निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स और इम्तियाज ने मिलकर किया है, जो प्यार और तड़प की एक मनमोहक कहानी होने का दावा करती है। निर्माताओं ने शूटिंग अगस्त, 2025 में शुरू कर दी थी और इसे अप्रैल, 2026 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब इसकी रिलीज तारीख में फेर-बदल कर दिया गया है। दिलजीत की फिल्म फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है और 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।