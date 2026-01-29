दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली की जोड़ी तैयार, आ गई फिल्म की रिलीज तारीख

दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली की जोड़ी तैयार, आ गई फिल्म की रिलीज तारीख
क्या है खबर?
निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार में थे। पिछले साल निर्देशक ने दिलजीत के साथ अपनी दूसरी फिल्म का ऐलान किया था जिसपर बड़ा अपडेट आया है। निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान किया है, जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया। हालांकि अभिनेता-निर्देशक की जोड़ी ने इस फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया है।
रिलीज
इस तरीख को रिलीज होगी फिल्म
बिना शीर्षक वाली इस फिल्म का निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स और इम्तियाज ने मिलकर किया है, जो प्यार और तड़प की एक मनमोहक कहानी होने का दावा करती है। निर्माताओं ने शूटिंग अगस्त, 2025 में शुरू कर दी थी और इसे अप्रैल, 2026 में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब इसकी रिलीज तारीख में फेर-बदल कर दिया गया है। दिलजीत की फिल्म फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है और 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
सितारे
दिलजीत के साथ नजर आएंगे ये सितारे
पहली बार होगा जब फिल्म में दिलजीत के साथ शरवरी की ऑनस्क्रीन जोड़ी दिखाई देगी। वेदांग रैना और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी इसका हिस्सा होंगे। चर्चा है कि कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर पर आधारित होगी लेकिन स्पष्ट आधिकारिक ऐलान के बाद होगा। इसके अलावा फिल्म में इम्तियाज, एआर रहमान और इरशाद कामिल की जादुई तिकड़ी दोबारा काम कर रही है, जो पहले 'रॉकस्टार' और 'तमाशा' जैसी फिल्मों में तहलका मचा चुकी है।