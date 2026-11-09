दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा इंडिया टूर' अब चंडीगढ़-कोलकाता में भी, फैंस हो जाएं तैयार; जानें कब से मिलेंगे टिकट

अगर आप उनके शो के टिकट खरीदना चाहते हैं, तो प्रीसेल 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

वहीं, सभी के लिए टिकटों की बिक्री 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगी। इन नए शोज से पहले, दिलजीत 15 नवंबर को इंदौर में भी परफॉर्म करेंगे।

टूर की योजना में पहले कुछ परेशानियां आई थीं, फिर भी उन्होंने साफ किया है कि वो अपने फैंस के लिए पूरी तरह से मौजूद हैं।

ऑरा टूर अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी चलेगा, तो उन्हें लाइव देखने के कई और मौके आपके पास होंगे।