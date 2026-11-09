दिलजीत दोसांझ का 'ऑरा इंडिया टूर' अब चंडीगढ़-कोलकाता में भी, फैंस हो जाएं तैयार; जानें कब से मिलेंगे टिकट
मनोरंजन
दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑरा इंडिया टूर में 2 और शहरों को शामिल करके फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है।
अब आप उन्हें 12 दिसंबर को चंडीगढ़ के न्यू PCA स्टेडियम में और 19 दिसंबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में लाइव परफॉर्म करते देख पाएंगे।
दिलजीत शो के टिकटों की प्रीसेल 10 नवंबर दोपहर से होंगी शुरू
अगर आप उनके शो के टिकट खरीदना चाहते हैं, तो प्रीसेल 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।
वहीं, सभी के लिए टिकटों की बिक्री 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगी। इन नए शोज से पहले, दिलजीत 15 नवंबर को इंदौर में भी परफॉर्म करेंगे।
टूर की योजना में पहले कुछ परेशानियां आई थीं, फिर भी उन्होंने साफ किया है कि वो अपने फैंस के लिए पूरी तरह से मौजूद हैं।
ऑरा टूर अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी चलेगा, तो उन्हें लाइव देखने के कई और मौके आपके पास होंगे।