'अवतार: द लास्ट एयरबेंडर' सीजन 2 धमाका करने के लिए तैयार, रिलीज पर आई जानकारी
लेखन ज्योति सिंह
Dec 11, 2025
10:47 am
क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'अवतार: द लास्ट एयरबेंडर' अपने दूसरे सीजन के साथ आ रही है। निर्माताओं ने सीरीज से वापसी कर रहे किरदारों की एक झलक प्रस्तुत कर दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर आंग (गॉर्डन कॉर्मियर), कटारा (कियावेंटियो) और सोक्का (इयान औस्ले) की तस्वीरें जारी की गई हैं। इसके अलावा, गैंग में शामिल एक अन्य सदस्य टोफ (मिया चेच) का परिचय भी कराया गया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए एक झलक

सीरीज

2026 में रिलीज होगा दूसरा सीजन

'अवतार: द लास्ट एयरबेंडर' सीजन 2 का पहला टीजर जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'पृथ्वी साम्राज्य में आपका स्वागत है। अवतार: द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2, 2026 में आ रहा है।' नए सीजन की घोषणा पर प्रशंसक भी प्रतिक्रिया देकर अपने उत्साह को बयां कर रहे हैं। बता दें कि 'अवतार द लास्ट एयरबेंडर' एक युवा लड़के आंग की कहानी है, जिसपर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है। सीरीज की पहली किस्त 22 फरवरी, 2024 को रिलीज हुई थी।

