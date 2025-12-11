'अवतार: द लास्ट एयरबेंडर' सीजन 2 धमाका करने के लिए तैयार, रिलीज पर आई जानकारी

Welcome to the Earth Kingdom. Avatar: The Last Airbender Season 2 is coming in 2026. pic.twitter.com/1VtVHSrwWK

2026 में रिलीज होगा दूसरा सीजन

'अवतार: द लास्ट एयरबेंडर' सीजन 2 का पहला टीजर जारी करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'पृथ्वी साम्राज्य में आपका स्वागत है। अवतार: द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2, 2026 में आ रहा है।' नए सीजन की घोषणा पर प्रशंसक भी प्रतिक्रिया देकर अपने उत्साह को बयां कर रहे हैं। बता दें कि 'अवतार द लास्ट एयरबेंडर' एक युवा लड़के आंग की कहानी है, जिसपर दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी है। सीरीज की पहली किस्त 22 फरवरी, 2024 को रिलीज हुई थी।