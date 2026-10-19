'रामायण' में हुई दिल राजू की धांसू एंट्री, रणबीर-यश की आंध्र प्रदेश-तेलंगाना में मचाएगी धमाल
फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। तेलुगु फिल्म निर्माता दिल राजू, बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म क्लासिक कहानी को नए अंदाज में पेश करने का वादा करती है और 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
'रामायण' का संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने किया तैयार
'रामायण' में मुख्य सितारों के अलावा साईं पल्लवी और रवि दुबे भी नजर आएंगे। फिल्म का संगीत दिग्गज संगीतकार एआर रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है, तो जाहिर है कि इसका साउंडट्रैक भी शानदार होगा।
फिल्म के पहले भाग का नाम 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' रखा गया है। केरलम में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी एवीए संभालेगी।
फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। इससे पता चलता है कि टीम इस बड़ी फिल्म को पूरे भारत में कितनी सावधानी और योजना के साथ रिलीज करने की तैयारी कर रही है।