'रामायण' में हुई दिल राजू की धांसू एंट्री, रणबीर-यश की आंध्र प्रदेश-तेलंगाना में मचाएगी धमाल

'रामायण' में मुख्य सितारों के अलावा साईं पल्लवी और रवि दुबे भी नजर आएंगे। फिल्म का संगीत दिग्गज संगीतकार एआर रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है, तो जाहिर है कि इसका साउंडट्रैक भी शानदार होगा।

फिल्म के पहले भाग का नाम 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' रखा गया है। केरलम में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी एवीए संभालेगी।

फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। इससे पता चलता है कि टीम इस बड़ी फिल्म को पूरे भारत में कितनी सावधानी और योजना के साथ रिलीज करने की तैयारी कर रही है।