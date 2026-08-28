'रामायण' के लिए निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू का इतने करोड़ का महादांव

फिल्म 'रामायण' को 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के भारी-भरकम बजट पर बनाया जा रहा है। इसकी रिलीज से पहले ही कई बड़ी डील्स फाइनल हो चुकी हैं।

सोनी ने फिल्म की मार्केटिंग और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 करोड़ की डील फाइनल की है। धर्मा प्रोडक्शंस ने देश में डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार 250 करोड़ रुपये से 350 करोड़ रुपये के बीच हासिल किए हैं। इसके म्यूजिक राइट्स 75 करोड़ रुपये में बिके हैं।

तारीख नोट कर लीजिए: यह फिल्म 8 नवंबर को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि, इसकी ग्लोबल रिलीज 6 नवंबर को होनी है।

फिल्म को लेकर सिर्फ इसकी स्टारकास्ट या बड़े पैमाने की ही चर्चा नहीं है। दिल राजू ने भविष्य में यश के साथ काम करने की भी इच्छा जताई है, हालांकि इसमें अभी कुछ समय लग सकता है।