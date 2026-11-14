'दिल की बेवफाइयां' का पहला प्रोमो रिलीज, दिखी गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की प्यारी केमिस्ट्री
स्टार प्लस ने अपने नए शो 'दिल की बेवफाइयां' का प्रोमो जारी कर दिया है। इसमें गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दोनों शो में मानव और जानकी नाम के शादीशुदा जोड़े का किरदार निभा रहे हैं। प्रोमो से पता चलता है कि शो की कहानी शादी के 20 साल बाद पति-पत्नी के रिश्ते में आने वाले बदलावों पर आधारित है। इसमें जानकी अपने पति मानव से बालों में कलर लगाने के लिए कहती हैं। इसके बाद दोनों के बीच प्यार भरी बातचीत होती है। वे बताते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों और अधूरी इच्छाओं के बीच भी पति-पत्नी अपने रिश्ते में प्यार और रोमांस कैसे बनाए रख सकते हैं।
गौरव खन्ना-श्रद्धा आर्या के नए शो में दिखेगी प्यार की कहानी
यह शो 24 नवंबर, 2026 को रात 9 बजे स्टार प्लस पर शुरू होगा। इसकी कहानी एक शादीशुदा जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते पति-पत्नी के बीच धीरे-धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। शो में गौरव खन्ना, जिन्हें दर्शकों ने 'अनुपमा' में देखा है, और श्रद्धा आर्या, जो 'कुंडली भाग्य' का हिस्सा रह चुकी हैं, मुख्य भूमिका निभाएंगे। कहानी यह भी दिखाएगी कि जब पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ आदत बनकर रह जाए, तो उसमें दोबारा प्यार और अपनापन कैसे लाया जा सकता है।
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