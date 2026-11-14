'दिल की बेवफाइयां' का पहला प्रोमो रिलीज, दिखी गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की प्यारी केमिस्ट्री

स्टार प्लस ने अपने नए शो 'दिल की बेवफाइयां' का प्रोमो जारी कर दिया है। इसमें गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दोनों शो में मानव और जानकी नाम के शादीशुदा जोड़े का किरदार निभा रहे हैं। प्रोमो से पता चलता है कि शो की कहानी शादी के 20 साल बाद पति-पत्नी के रिश्ते में आने वाले बदलावों पर आधारित है। इसमें जानकी अपने पति मानव से बालों में कलर लगाने के लिए कहती हैं। इसके बाद दोनों के बीच प्यार भरी बातचीत होती है। वे बताते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों और अधूरी इच्छाओं के बीच भी पति-पत्नी अपने रिश्ते में प्यार और रोमांस कैसे बनाए रख सकते हैं।