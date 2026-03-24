रैपर बादशाह ने चुपचाप रचा ली शादी?

'टटीरी' गाना विवाद के बीच रैपर बादशाह ने चुपचाप रचा ली शादी? देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 01:54 pm Mar 24, 202601:54 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह की कामकाजी जिंदगी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। उनका हालिया रिलीज 'टटीरी' गाना विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि उसपर कथित "अश्लीलता" का आरोप लगा है। इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो आए हैं, जिसके बाद उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आ गई। तस्वीरों के अनुसार, बादशाह ने अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी से चुपचाप शादी रचा ली है। अभिनेत्री की मां पूनम रिखी ने इस तस्वीरों और वीडियो को साझा किया है।