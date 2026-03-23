'टटीरी' गाने के 857 लिंक हटवाए गए

बादशाह के 'टटीरी' गाने पर बढ़ी सख्ती, यूट्यूब-इंस्टाग्राम से हटवाए गए 857 लिंक

लेखन ज्योति सिंह 12:39 pm Mar 23, 202612:39 pm

क्या है खबर?

रैपर बादशाह अपने हालिया रिलीज गाने 'टटीरी' को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने गाने में कथित अश्लीलता के चलते उन्हें नोटिस जारी किया था। अब हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से 'टटीरी' गाने के 857 लिंक हटवा दिए हैं। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है, जब रैपर के खिलाफ हरियाणा में कई FIR दर्ज हुईं।