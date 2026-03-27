रणवीर सिंह के वायरल वीडियो का जानिए सच

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह? जानिए वीडियो का सच

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Mar 27, 202610:44 am

क्या है खबर?

'धुरंधर 2: द रिवेंज' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इसने दुनियाभर में 1,000 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया है, जबकि भारत में कमाई 600 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बताया गया कि रणवीर सिंह फिल्म की सफलता से गदगद होकर वाराणसी शहर स्थित बाबा काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंचे हैं। वीडियो में अभिनेता मंदिर में प्रवेश करते देखे गए। आइए जानते हैं इसका सच।