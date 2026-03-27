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'धुरंधर 2' की सफलता के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह? जानिए वीडियो का सच
रणवीर सिंह के वायरल वीडियो का जानिए सच

'धुरंधर 2' की सफलता के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे रणवीर सिंह? जानिए वीडियो का सच

लेखन ज्योति सिंह
Mar 27, 2026
10:44 am
क्या है खबर?

'धुरंधर 2: द रिवेंज' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इसने दुनियाभर में 1,000 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया है, जबकि भारत में कमाई 600 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बताया गया कि रणवीर सिंह फिल्म की सफलता से गदगद होकर वाराणसी शहर स्थित बाबा काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंचे हैं। वीडियो में अभिनेता मंदिर में प्रवेश करते देखे गए। आइए जानते हैं इसका सच।

वीडियो

माथे पर टीका, धार्मिक दुपट्टा पहने वीडियो में दिखे रणवीर सिंह

वीडियो में रणवीर ने सफेद कुर्ता-पायजामा और धार्मिक दुपट्टा पहन रखा है। आंखों में धूप का चश्मा लगाया है। माथे पर टीका लगाए अभिनेता भक्तिमय भाव के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनके साथ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं। मिड-डे के मुताबिक, छानबीन करने के बाद पता चला कि वीडियो 14 अप्रैल 2024 का है, जब अभिनेता (कृति सैनन के साथ) काशी विश्वनाथ पहुंचे थे। दरअसल, अभिनेता एक फैशन इवेंट के सिलसिले में शहर में आए थे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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