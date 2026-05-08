रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी पर आया अपडेट

क्या रणवीर सिंह देंगे 'धुरंधर 3' का तोहफा? निर्माता बोलीं- काम अभी खत्म नहीं हुआ

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am May 08, 202610:02 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी के जरिए भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसकी पहली किस्त दिसंबर, 2025 में आई, जबकि 'धुरंधर 2' को मार्च, 2026 में रिलीज किया गया था। फिल्म की अपार सफलता के बाद, चर्चा है कि निर्माता कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। जियो स्टूडियो की सह-निर्माता ज्योति देशपांडे ने हालिया बयान में कहा है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। उनके इस बयान ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है।