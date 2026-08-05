'रामायण' के बारे में क्या बोले 'आदिपुरुष' के लेखक मनोज मुंतशिर?
'आदिपुरुष' के लिए डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने माना कि उनकी यह फिल्म दर्शकों को उतनी पसंद नहीं आई। उन्होंने उम्मीद जताई कि नितेश तिवारी की 'रामायण' उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी।
मुंतशिर ने 'रामायण' में रावण का किरदार निभा रहे यश की तारीफ करते हुए उन्हें 'बहुत अच्छा अभिनेता' बताया।
उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, 'यह बात मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि 'आदिपुरुष' लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। फिल्म बनाने से जुड़े हर शख्स ने इसमें बहुत मेहनत की, लेकिन आखिर में यह एक असफल कोशिश ही रही।'
'रामायण' कब होगी रिलीज?
'रामायण' का ट्रेलर अब सामने आ गया है और इसमें कई बड़े सितारे दिखेंगे। रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाएंगे, साई पल्लवी सीता की भूमिका में होंगी, यश रावण बनेंगे और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे।
यह फिल्म 2 हिस्सों में आएगी। इसका पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 को आएगा।
इस फिल्म का संगीत जाने-माने संगीतकार हंस जिमर और एआर रहमान ने मिलकर तैयार किया है।