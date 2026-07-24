दिया मिर्जा ने विरोध प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कही ये बात
अभिनेत्री दीया मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में दिए गए जवाब की खुलकर आलोचना की है। दीया कहती हैं कि 47 दिनों के विरोध-प्रदर्शन के बाद, प्रधानमंत्री ने आखिरकार कुछ कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ पेपर लीक की जांच पर ही बात की।
उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए प्रदर्शनकारियों, सोनम वांगचुक के अनशन या उन परिवारों का जिक्र तक नहीं किया, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं।
दीया ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री को घेरा
इंस्टाग्राम पर अपने विचार साझा करते हुए, दीया ने लिखा, 'जिन मां-बाप ने अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं। उन बच्चों के लिए जो मर गए, अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के जज्बे को लेकर, सोनम जी और हफ्तों से अनशन पर बैठे छात्रों के लिए एक भी शब्द नहीं।'
उन्होंने आगे लिखा, 'सर, यह इतना मुश्किल क्या है? आपके बोलने में 47 दिन लग गए। और अब जब बोल रहे हैं, तो आपने कुछ भी नहीं कहा।'
वह अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस आंदोलन का समर्थन और इन मुद्दों पर ध्यान बनाए रखने के लिए कर रही हैं।
दूसरी ओर, वह जल्द ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में नजर आएंगी, जो भारतीय वायुसेना के कारगिल मिशन पर आधारित है।