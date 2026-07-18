सोनम वांगचुक के आंदोलन को मिला दीया मिर्जा का साथ, पोस्ट कर किया खुलकर समर्थन
अभिनेत्री दीया मिर्जा ने पर्यावरण और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। वांगचुक उन छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार देखना चाहते हैं।
परीक्षाओं के पेपर लीक होने जैसे गंभीर मुद्दों के विरोध में सोनम वांगचुक ने 28 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग है कि ऐसे मामलों में बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। लगातार 21 दिनों तक बिना कुछ खाए-पिए रहने के कारण 18 जुलाई को उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि, सेहत खराब होने के बावजूद वे अपना ये विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहते थे।
दीया ने किया ये पोस्ट
दीया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर सोनम वांगचुक के साथ-साथ भूख हड़ताल पर बैठे दूसरे प्रदर्शनकारियों का भी खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं तुम्हारी बात सुन रही हूं, तुम्हें देख रही हूं और तुम्हारे साथ खड़ी हूं।' इसके साथ ही दीया ने लोगों से आपस में खुलकर बातचीत करने और शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाने की अपील भी की।
भले ही सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इस आंदोलन की रफ्तार धीमी नहीं हुई है। अब 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की बड़ी योजना बनाई गई है।