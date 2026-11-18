नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ दीया मिर्जा का रहस्यमयी पोस्ट

दीया मिर्जा की इस पोस्ट से मची खलबली, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के व्यवहार पर उठाए सवाल?

लेखन अंशिका शुक्ला 11:02 am Nov 18, 202611:02 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी नोट साझा किया है, जिसके बाद फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के व्यवहार पर निशाना साधा है। अपनी पोस्ट में दीया ने उनके साथ काम करने के अनुभव को किसी बुरे सपने जैसा बताया और उनके रवैये की भी आलोचना की। हालांकि, उन्होंने इस नाराजगी की वजह स्पष्ट नहीं की है।