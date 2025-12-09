दीया मिर्जा की इन फिल्मों को जनता ने दिया बेशुमार प्यार, IMDb पर भी जमाई धाक
अभिनेत्री दीया मिर्जा अपनी मासूमियत और अभिनय के दम पर हमेशा दर्शकों का प्यार बटोरती आई हैं। उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में मॉडलिंग से करियर शुरू किया था। 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। 2001 में उन्हें करियर की पहली फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' मिली जिसने उनके लिए इंडस्ट्री के रास्ते खोल दिए। दीया 43 साल की हो गई हैं। यहां उनकी दमदार फिल्मों के बारे में जानिए।
#1 & #2
'रहना है तेरे दिल में' और 'लगे रहो मुन्ना भाई'
साल 2001 में रिलीज 'रहना है तेरे दिल में' आज भी लोगों की पसंदीदा है। आर माधवन और सैफ अली खान अभिनीत इस फिल्म में दीया की मासूमियत और अभिनय दर्शकों के दिल में उतर गया था। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। संजय दत्त की फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसमें दीया और संजय की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। फिल्म को IMDb पर 8 रेटिंग मिली है।
#3 & #4
'संजू' और 'परिणीता'
संजय दत्त की बायोपिक फिल्म 'संजू' को कैसे भूला जा सकता है। रणबीर कपूर अभिनीत इस फिल्म में, दीया ने संजय की पत्नी मान्यता दत्त का किरदार निभाया था। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। दूसरी तरफ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास 'परिणीता' पर आधारित फिल्म में दीया को गायत्री तांतिया नाम के किरदार में देखा गया था। उनकी खूबसूरती ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। IMDb पर फिल्म को 7.2 रेटिंग मिली है।
#5 & #6
'थप्पड़' और 'नादानियां'
अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म 'थप्पड़' में दीया ने उनकी दोस्त शिवानी फोंसेका के रूप में सहायक किरदार निभाया था। फिल्म में उनका किरदार छोटा जरूर था, लेकिन दमदार था जो अपनी दोस्त अमृता को भावनात्मक और नैतिक समर्थन देती है। IMDb पर फिल्म को 7 रेटिंग मिली है। इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म 'नादानियां' फ्लॉप रही। हालांकि, फिल्म में दीया ने इब्राहिम की मां का किरदार निभाया था, जिसने दर्शकों का बेशुमार प्यार बटोरा था।