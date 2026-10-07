जानें टीवी पर कब और कहां देख सकते हैं 'धुरंधर 2'?

अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों से सजी इस स्पाई थ्रिलर ने दुनियाभर में 1,813 करोड़ का शानदार कमाई की थी।

हालांकि, TV दर्शकों के लिए, इसके मूल A-रेटेड वर्जन से कुछ तीखे और हिंसक दृश्यों में 45 से 50 कट लगाए गए हैं।

इससे आपको एक्शन का पूरा मजा मिलेगा और खून-खराबे वाले दृश्यों को कम करके दिखाया जाएगा।