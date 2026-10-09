ग्रैमी की दहलीज पर 'धुरंधर' का संगीत, शाश्वत सचदेव पर टिकी सबकी निगाहें

'धुरंधर' एल्बम अपनी विविधता के लिए अलग पहचान बनाता है। इसमें 'आरी आरी' जैसे ऊर्जा से भरे गाने भी हैं और 'जान से गुजरते हैं' जैसे दिल को सुकून देने वाले गाने भी शामिल हैं।

संगीत की अलग-अलग शैलियों का यह खूबसूरत मेल शाश्वत सचदेव की शानदार संगीत प्रतिभा को दिखाता है। उम्मीद है कि नॉमिनेशन के समय यह रिकॉर्डिंग एकेडमी को प्रभावित कर सकेगा।