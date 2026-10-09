ग्रैमी की दहलीज पर 'धुरंधर' का संगीत, शाश्वत सचदेव पर टिकी सबकी निगाहें
मनोरंजन
'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म के म्यूजिक एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भेजा गया है। यह वाकई एक बड़ी खबर है।
टी-सीरीज और बी62 स्टूडियोज को उम्मीद है कि इस साउंडट्रैक को कई ग्रैमी कैटेगरीज में भेजकर इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल पाएगी। इस पूरे अभियान में संगीतकार शाश्वत सचदेव को श्रेय दिया गया है।
एल्बम में जोशीले और दिल को छू लेने वाले गानों का मेल
'धुरंधर' एल्बम अपनी विविधता के लिए अलग पहचान बनाता है। इसमें 'आरी आरी' जैसे ऊर्जा से भरे गाने भी हैं और 'जान से गुजरते हैं' जैसे दिल को सुकून देने वाले गाने भी शामिल हैं।
संगीत की अलग-अलग शैलियों का यह खूबसूरत मेल शाश्वत सचदेव की शानदार संगीत प्रतिभा को दिखाता है। उम्मीद है कि नॉमिनेशन के समय यह रिकॉर्डिंग एकेडमी को प्रभावित कर सकेगा।