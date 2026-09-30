'धुरंधर 2' के TV प्रीमियर पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची

'धुरंधर द रिवेंज' के TV प्रीमियर पर सेंसर बोर्ड का बड़ा एक्शन, लगाए 50 कट

लेखन नेहा शर्मा 12:19 pm Sep 30, 202612:19 pm

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में नए रिकॉर्ड बनाने और OTT पर धमाल मचाने के बाद 'धुरंधर द रिवेंज' अब टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ये एक्शन फिल्म रविवार, 18 अक्टूबर को शाम 7 बजे स्टार गोल्ड पर प्रसारित होगी। दरअसल, सिनेमाघरों में इसे 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट मिला था, इसलिए टीवी पर छोटे बच्चों और परिवारों के देखने लायक बनाने के लिए निर्माताओं ने इसे सेंसर बोर्ड के पास दोबारा भेजा, ताकि जरूरी बदलाव किए जा सकें।