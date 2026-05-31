रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के दीवाने हुए पाकिस्तानी पूर्व मेयर, बोले- जो दिखाया, वो 100 फीसदी सच मनोरंजन May 31, 2026

कराची के जमशेद टाउन के पूर्व मेयर और पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ आजकिया ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की है। 'टॉक जर्नलिज्म' में उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने लयारी के अपराध जगत की जमीनी हकीकत को बिल्कुल सच दिखाया है।

आजकिया ने बताया, "मैं लयारी में ही पैदा हुआ और पला-बढ़ा हूं। फिल्म बनने के दौरान मैं वहां का मेयर था, इसलिए मैं जानता हूं कि जो कुछ दिखाया गया, वो सब सच है। जूनागढ़ (गुजरात) से अपना पारिवारिक कनेक्शन बताते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद उनके दिल में एक हिन्दुस्तानी बसता है।