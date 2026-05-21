'धुरंधर': सेंसर बोर्ड ने सिनेमाघरों में जो काटा, अब नेटफ्लिक्स पर वो सब दिखाएंगे रणवीर सिंह

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। जहां फिल्म की कहानी को भरपूर प्यार मिला, वहीं रणवीर सिंह ने धुरंधर बनकर पर्दे पर एकछत्र राज किया। अब पहली फिल्म 'धुरंधर' की डिजिटल रिलीज को लेकर नई घोषणा सोशल मीडिया पर की गई है, जिसे देख प्रशंसक फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल, नेटफ्लिक्स पर फिल्म के वो सीन भी देखने को मिलेंगे, जो थिएटर रिलीज में हटा दिए गए थे।

घोषणा थिएटर में जो छुपाया, वो नेटफ्लिक्स दिखाएगा नेटफ्लिक्स ने हाल ही में घोषणा की है कि वो 22 मई को 'धुरंधर (रॉ और अनदेखा)' स्ट्रीम करने जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर जो वर्जन आ रहा है, वो रणवीर की पहली फिल्म धुरंधर (जो दिसंबर 2025 में आई थी) उसका विस्तारित वर्जन है। इसमें वो दृश्य, गालियां और हिंसक शॉट दिखाए जाएंगे, जो सिनेमाघरों में सेंसर बोर्ड (CBFC) ने काट दिए थे। दरअसल, थिएटर रिलीज के वक्त सेंसर बोर्ड कई गालियाें को म्यूट कर देता है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए नेटफ्लिक्स का पोस्ट Aandhi aa rahi hai. Aur iss baar, extra ghatak 🔥 pic.twitter.com/ccbYFBXV4t — Netflix India (@NetflixIndia) May 20, 2026

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धमाका आंधी आ रही है और इस बार एक्स्ट्रा घातक- नेटफ्लिक्स 'धुरंधर' एक नए OTT कट के साथ वापस आ रही है। इस एक्सटेंडेड वर्जन को 'रॉ एंड अनदेखा' नाम दिया गया है, जो 22 मई को हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फैंस के उत्साह को दोगुना करते हुए नेटफ्लिक्स ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, 'आंधी आ रही है और इस बार, एक्स्ट्रा घातक। देखिए 'धुरंधर रॉ और अनदेखा', 22 मई से हिंदी, तमिल और तेलुगू में सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।'

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क्श्ज्ञ नए फुटेज ने फैंस को किया बेताब, पर OTT रिलीज ने खड़े किए सवाल नेटफ्लिक्स की इस घोषणा से फैंस फिल्म के अनदेखे फुटेज को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने इंटरनेट पर एक बड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई दर्शक इस बात को लेकर उलझन में हैं कि क्या फिल्म का सीक्वल भी इसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। दरअसल, फिल्म 14 मई को पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, लेकिन भारत में इसका OTT प्रीमियर 4 जून को जियो हॉटस्टार पर होगा।