OTT पर रिलीज हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर', इस कारण निर्माताओं पर भड़के फैंस
लेखन ज्योति सिंह
Jan 30, 2026
09:45 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का प्रीमियर OTT पर हो गया है। फिल्म को पूरे 3 घंटे 25 मिनट की अवधि के साथ जारी किया गया है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को नहीं देखा था वह घर बैठकर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। एक तरफ फैंस ने फिल्म के डिजिटल प्रीमियर पर खुशी जताई है, तो वहीं कई लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

नाराजगी

दर्शकों ने निर्माताओं की आलोचना करते हुए नाराजगी जाहिर की

'धुरंधर' का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर किया गया, लेकिन इसे देखने वालों ने एक बड़ा अंतर पाया है। दरअसल, सेंसर बोर्ड से 'A' प्रमाण पत्र पाने वाली इस फिल्म को OTT पर उतारने से पहले दोबारा सेंसर किया गया। प्रशंसकों ने निर्माताओं पर फिल्म के संवादों को म्यूट करने, आपत्तिजनक भाषा को सेंसर करने और फिल्म के कुल 10 मिनट काटने का आरोप लगाया है। कुछ ने 18+ प्लेटफॉर्म पर एडल्ट फिल्म को सेंसर करने के तर्क पर भी सवाल उठाया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए यूजर की प्रतिक्रिया

अवधि

10 मिनट छोटी अवधि के साथ रिलीज हुई फिल्म

'धुरंधर' को सिनेमाघरों में 3 घंटे 35 मिनट के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन दोबारा सेंसर होने से इसकी अवधि 10 मिनट कम हो गई है। इसके बाद से लोग फिल्म को अनकट वर्जन के साथ रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 8 हफ्ते बाद निर्माताओं ने इसे OTT पर उतारा है। 19 मार्च को इसका सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

