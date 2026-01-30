OTT पर रिलीज हुई 'धुरंधर'

OTT पर रिलीज हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर', इस कारण निर्माताओं पर भड़के फैंस

लेखन ज्योति सिंह 09:45 am Jan 30, 202609:45 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का प्रीमियर OTT पर हो गया है। फिल्म को पूरे 3 घंटे 25 मिनट की अवधि के साथ जारी किया गया है। जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को नहीं देखा था वह घर बैठकर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। एक तरफ फैंस ने फिल्म के डिजिटल प्रीमियर पर खुशी जताई है, तो वहीं कई लोगों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।