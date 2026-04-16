'धुरंधर 2' और 'डकैत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर 2' कमाई में अब भी इन फिल्मों से पीछे, जानिए कैसा रहा 'डकैत' का हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:52 am Apr 16, 202609:52 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बाॅक्स ऑफिस पर पहले दिन से शानदार कारोबार करती आई है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 28 दिन अब पूरे कर लिए हैं और कमाई के आंकड़ों में उठा-पटक लगातार जारी है। कारोबारी दिनों में फिल्म ने ठीक-ठाक करोबार करते हुए अभी भी अपनी पकड़ को मजबूत बना रखा है। हालांकि इसके सामने मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' पहले ही हफ्ते के अंदर गिरावट का सामना करने लगी है।