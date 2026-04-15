बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' ने 27वें दिन फिर दिखाया दम, 'डकैत' को भी मिली बढ़त

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Apr 15, 202609:35 am

क्या है खबर?

फिल्म 'धुरंधर 2' का पलड़ा बॉक्स ऑफिस पर अभी भी भारी चल रहा है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने 27वें दिन फिर से अच्छी कमाई कर दिखाई है। आंकड़ों में बढ़त देखने को मिली। फिल्म के जरिए रणवीर सिंह हर दिन दर्शकों का बेशुमार प्यार हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष की फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं कि 5वें दिन इसने कितना कलेक्शन किया है।