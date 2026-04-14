'धुरंधर 2' और 'डकैत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' की कमाई में भारी गिरावट, जानिए 'डकैत' का कैसा रहा हाल

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Apr 14, 202610:01 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' लंबे समय से कब्जा जमाए बैठी है। इसे टक्कर देने के लिए मृणाल ठाकुर और अदिवि शेष की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' 10 अप्रैल को रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से तारीफें भी हासिल हो रही हैं। इन दोनों फिल्मों ने वीकेंड पर अच्छा कारोबार किया, लेकिन कामकाजी दिनों में लौटते ही आंकड़ों में गिरावट आई है। आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' और 'डकैत' की ताजा कमाई।