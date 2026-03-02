'धुरंधर 2' का ट्रेलर अभी जारी नहीं होगा

'धुरंधर 2' का ट्रेलर होली पर होगा रिलीज? जानिए क्या है वायरल खबरों का सच

लेखन ज्योति सिंह 04:16 pm Mar 02, 202604:16 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 19 मार्च, 2026 को फिल्म दुनियाभर में तहलका मचाने आ रही है। इससे पहले ट्रेलर को लेकर एक खास जानकारी सामने आई जिसमें बताया गया कि इसे होली पर जारी किया जाएगा। यह भी बताया गया कि बिना रेड कार्पेट इवेंट के, ट्रेलर को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना बनाई गई है। जानिए वायरल खबरों का सच आखिर क्या है।