'धुरंधर 2' का दोहरा धमाका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई रिलीज; भारत में कब आएगी?

'धुरंधर 2' को विदेशी दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, जहां इसका शीर्षक 'धुरंधर: द रिवेंज' (रॉ एंड अनसीन) रखा गया है। खबरों के अनुसार, अनकट संस्करण में बिना सेंसर वाले दृश्य, दमदार एक्शन सीक्वेंस और सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म से हटाए गए अतिरिक्त दृश्य भी शामिल होंगे। OTT संस्करण की अवधि लगभग 3 घंटे 52 मिनट होगी, जो सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म की अवधि 3 घंटे 49 मिनट से ज्यादा होगी।

DHURANDHAR THE REVENGE (Raw & Undekha) is coming to Netflix in the US tomorrow. pic.twitter.com/HjeRgoo3WZ

स्ट्रीमिंग

जियो हॉटस्टार ने किया फिल्म का ऐलान

भारतीय दर्शकों के लिए, 'धुरंधर 2' का प्रीमियर जियोहॉटस्टार पर किया जाएगा। हाल ही में, निर्माताओं ने एक पोस्ट के जरिए फिल्म की रिलीज का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, लेकिन तारीख का खुलासा होना फिलहाल बाकी है। पोस्ट में कैप्शन दिया है, 'देवियों और सज्जनों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?' बता दें, आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म दिसंबर, 2025 में आई 'धुरंधर' का सीक्वल है। इसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे सितारे भी हैं।