'धुरंधर 2' ने UK में कायम किया दबदबा

'धुरंधर 2' ने UK में रचा इतिहास, 'पठान' को पीछे छोड़कर बनी सबसे कमाऊ फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Apr 22, 202610:00 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का खुमार अभी भी दर्शकों के दिमाग पर छाया है। इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले ही सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब हासिल कर लिया था। अब इसने यूनाइटेड किंगडम (UK) के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। इसने शानदार प्रदर्शन करते हुए शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (2023) के लाइफटाइम रिकॉर्ड को तोड़कर वहां नंबर-1 भारतीय फिल्म होने का दर्जा हासिल कर लिया है।