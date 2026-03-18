'धुरंधर 2' के प्रीमियर में आखिरी वक्त पर फंसा पेंच, इस कारण हो सकती है देरी

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फिल्म में एडिटिंग होने के कारण हो सकती है देरी

ई-टाइम्स के मुताबिक, 'धुरंधर 2' के विदेशी और अन्य क्षेत्रों में होने वाली प्रीमियर स्क्रीनिंग में 'आखिरी समय के संपादन' और कंटेंट डिलीवरी में देरी होने के कारण पेंच फंसा है। हालांकि, देरी की संभावनाओं पर सिनेमाघरों या निर्माताओं की ओर से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वेंकी बॉक्स ऑफिस के अनुसार, उत्तरी अमेरिका में स्क्रीनिंग प्रभावित हो सकती है, क्योंकि "अंतिम समय के संपादन के कारण फिल्म के दूसरे भाग का कंटेंट अभी तक नहीं भेजा गया है।"