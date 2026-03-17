'धुरंधर 2' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले करोड़ों में हुई कमाई

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'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले बटोर लिए करोड़ों रुपये

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ब्लॉक सीटों के बिना 'धुरंधर 2' की भारत में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा एडवांस बुकिंग होने का अनुमान है। इसमें पेड प्रीव्यू से 37.09 करोड़ और ओपनिंग डे की एडवांस बिक्री से 22.76 करोड़ शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग 135 करोड़ से ज्यादा हो गई है। फिल्म को लेकर लोगाें में जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, उसने वितरकों के बीच भी उत्साह पैदा किया है।