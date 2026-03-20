'धुरंधर 2' का पायरेटेड वर्जन पाकिस्तान पहुंच गया

'धुरंधर 2' का पायरेटेड वर्जन पहुंचा पाकिस्तान, अवैध रूप से फिल्म देख रहे लोग

लेखन ज्योति सिंह 05:00 pm Mar 20, 202605:00 pm

क्या है खबर?

'धुरंधर 2' 19 मार्च को दुनियाभर में रिलीज हुई, लेकिन खाड़ी देशों सहित पाकिस्तान में इस पर प्रतिबंध लगा है। इसके बावजूद पड़ोसी देश में फिल्म की चर्चा जोरों पर है। यहां लोग फिल्म का धड़ल्ले से लुत्फ उठा रहे हैं। रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर, रणवीर सिंह की फिल्म का एक पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन प्रसारित होने लगा। पाकिस्तान के दर्शक अनौपचारिक चैनलों के जरिए 'धुरंधर 2' देख रहे हैं जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं।