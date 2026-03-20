'धुरंधर 2' 100 करोड़ के पार पहुंच गई

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर आते ही कहर, 100 करोड़ के पार लगाई छलांग

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Mar 20, 202610:08 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया है। पहले इसने एडवांस बुकिंग में गदर काटा। फिर प्रिव्यू शो में धमाका किया और अब रिलीज के पहले ही दिन इसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह पहले दिन पर सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बन गई है। 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी 'धुरंधर 2' के सामने, पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' की चुनौती थी। आइए देखें दोनों फिल्मों की कमाई।