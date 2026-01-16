'धुरंधर 2' के लिए तैयारी शुरू

'धुरंधर 2' के लिए तैयारी शुरू, ट्रेलर रिलीज पर आया सबसे बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:35 pm Jan 16, 202601:35 pm

क्या है खबर?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने भारतीय सिनेमा का पूरा गणित बदलकर रख दिया। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज रणवीर सिंह की फिल्म ने शानदार कमाई से सीक्वल के लिए उम्मीदों को बढ़ा दिया है। 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी जिसके लिए निर्माताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, सीक्वल के ट्रेलर रिलीज से जुड़ी जानकारी भी सामने आ गई है जो लोगों को उत्साहित कर देगी।