'धुरंधर 2' के लिए तैयारी शुरू, ट्रेलर रिलीज पर आया सबसे बड़ा अपडेट

'धुरंधर 2' के लिए तैयारी शुरू, ट्रेलर रिलीज पर आया सबसे बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने भारतीय सिनेमा का पूरा गणित बदलकर रख दिया। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज रणवीर सिंह की फिल्म ने शानदार कमाई से सीक्वल के लिए उम्मीदों को बढ़ा दिया है। 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी जिसके लिए निर्माताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, सीक्वल के ट्रेलर रिलीज से जुड़ी जानकारी भी सामने आ गई है जो लोगों को उत्साहित कर देगी।
ट्रेलर
'धुरंधर 2' का ट्रेलर फरवरी में आने के लिए तैयार
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' को लेकर पर्दे के पीछे तेजी से काम चल रहा है। ट्रेलर फरवरी, 2026 के अंत तक रिलीज करने का लक्ष्य है। अंदरूनी सूत्र ने बताया, "आदित्य ट्रेलर की एडिटिंग में जुटे हुए हैं। उनका मकसद एक बार फिर कुछ दमदार पेश करना है।" सूत्र ने आगे बताया, "शशवत सचदेव ने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर भी काम शुरू कर दिया है। साउंड और विजुअल दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।"
शूटिंग
'धुरंधर 2' के लिए अक्षय खन्ना अलग से नहीं कर रहे शूटिंग
सोशल मीडिया पर चर्चा है कि 'धुरंधर 2' के लिए अक्षय खन्ना अलग से शूटिंग कर रहे हैं जिससे लोग उत्साहित हैं। हालांकि पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय किसी भी दृश्य के लिए शूटिंग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सीक्वल में उनकी उपस्थिति कुछ फ्लैशबैक दृश्यों तक ही सीमित रहेगी, जिसकी शूटिंग पहले हो चुकी है। 'धुरंधर 2' का निर्माण जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले जरिए किया जा रहा है।