'धुरंधर' ने विदेश में तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, इन फिल्मों को चटाई धूल

'धुरंधर' ने विदेश में तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, इन फिल्मों को चटाई धूल
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हर दिन नए-नए रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। पहले इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पिछली फिल्मों को चारों खाने चित कर दिया था। इसकी धुंआधार कमाई का सिलसिला विदेशों तक जारी है। इस बदौलत फिल्म ने करीब एक दशक पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त दिया और नई उपलब्धि का ताज अपने सिर पहन लिया है। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में वो कारनामा कर दिखाया है जिसका सपना हर निर्माता और उसकी फिल्में देखती हैं।
'धुरंधर' ने अमेरिका और कनाडा में बंपर कलेक्शन से बनाया रिकॉर्ड
इंडिया डॉटकॉम के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 13 जनवरी तक अमेरिका और कनाडा में लगभग 175 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था जो पिछली किसी भी भारतीय फिल्म की कमाई के मुकाबले ज्यादा है। पहले यह रिकॉर्ड एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2' (करीब 172.5 करोड़) के पास था, जो अब उससे छिन चुका है। फिल्म की शानदार कमाई का श्रेय काफी हद तक उत्तरी अमेरिका को जाता है, जहां 'धुरंधर' अब तक की सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म बन चुकी है।
'धुरंधर' ने इन भारतीय फिल्मों को अमेरिका में चटाई धूल
'धुरंधर' ने कई भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों को अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धूल चटाई है। इस सूची में, प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' (करीब 155 करोड़), 'पठान' (करीब 146 करोड़), 'जवान' (करीब 131 करोड़), 'RRR' (करीब 128 करोड़), 'पुष्पा 2' (करीब 128 करोड़), 'एनिमल' (करीब 117 करोड़) और 'दंगल' (करीब 104 करोड़) शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, 'धुरंधर' ऑस्ट्रेलिया में भी कमाई के मामले में सबसे आगे है। वहीं इसने भारत में 800 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर लिया है।