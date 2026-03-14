'धुरंधर 2' के निर्माताओं को सिख समुदाय की सीधी चेतावनी, बदलाव करो वरना झेलना होगा विरोध

विवाद सिख समुदाय ने भेजा कानूनी नोटिस ABP के मुताबिक, 'धुरंधर 2' अपनी सिनेमाघरों में रिलीज से कुछ दिन पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के निर्माताओं को सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों में कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस के अनुसार, फिल्म के कुछ दृश्यों और प्रचार सामग्री में रणवीर के सिख किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसे सिख धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ माना जाता है, जिसके कारण यह विवाद खड़ा हुआ है।

चेतावनी सिख धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने पर निर्माताओं को चेतावनी शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि फिल्म में दिखाया गया ये दृश्य उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्माताओं को फिल्म में जरूरी बदलाव करने होंगे, वरना विरोध और बढ़ सकता है। नोटिस में कहा गया है कि सिख धर्म में तंबाकू का सेवन और धूम्रपान पूरी तरह वर्जित है। ऐसे में सिख व्यक्ति को ऐसा करते हुए दिखाना धार्मिक रूप से असंवेदनशील है और इसे सिख आस्था का अपमान माना जा रहा है।

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मांग दृश्य हटाने के साथ-साथ माफी की मांग नोटिस में कहा गया है कि फिल्म से रणवीर के सिख किरदार को धूम्रपान करते दिखाने वाले सभी दृश्य तुरंत हटाए जाएं। साथ ही पोस्टर, ट्रेलर और अन्य प्रचार सामग्री से भी ऐसे दृश्य हटाने और सिख समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। फिल्म निर्माताओं से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि समय पर पालन न होने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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