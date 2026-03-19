'धुरंधर 2' ने पहले दिन लगाई दहाड़, प्रिव्यू शो से तोड़ दिया पिछला रिकॉर्ड

कमाई

'धुरंधर 2' ने प्रिव्यू शो से कमा लिए करोड़ों रुपये

सैकनिल्क के मुताबिक, 18 मार्च को रिलीज हुए पेड प्रीव्यू शोज से 'धुरंधर 2' ने भारत में 44 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया है। इन आंकड़ों के साथ सीक्वल ने दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई 'धुरंधर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी। फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन के साथ 52.71 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, लेकिन यह आंकड़ा बदल सकता है क्योंकि आखिरी वक्त में कई शो रद्द हुए थे।