'धुरंधर 2' ने शानदार कमाई से 'बाहुबली 2' को छोड़ा पीछे

'धुरंधर 2' के आगे 'बाहुबली 2' ने टेके घुटने, जानिए 20 दिनों में कितनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Apr 08, 202609:34 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में सुनामी बनकर दस्तक दिया था। पहले दिन से कमाई का जो सिलसिला चलता आ रहा है, उससे तो साफ है कि इसके कदम अभी नहीं डगमगाएंगे। रिलीज के 20 दिन पूरे करते हुए कमाई में गिरावट भी आई है, इसके बावजूद 'धुरंधर 2' बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी है। अब इसने प्रभास की 'बाहुबली 2' के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।