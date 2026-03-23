'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर 2' की तूफानी कमाई 400 करोड़ के पार, 'पुष्पा' और 'जवान' का तोड़ा रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Mar 23, 202609:36 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर गरज रही है। इसकी तूफानी कमाई ने वीकेंड का भरपूर फायदा उठाते हुए 4 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है जिसका सबूत सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि रिलीज के चौथे दिन 'धुरंधर 2' ने कितना कारोबार किया और क्या नया रिकॉर्ड कायम किया है।