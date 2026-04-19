'धुरंधर 2' का 31वें दिन कमाल, वैश्विक कमाई से 'पुष्पा 2' काे दी धोबी पछाड़

कलेक्शन

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 31वें दिन, यानी शनिवार को 4.65 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का घरेलू स्तर पर नेट कलेक्शन 1,110.47 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं दुनियाभर में फिल्म का क्रेज अभी भी कायम है। इसने अब तक कुल 1,749.01 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, जिनमें से भारत में अर्जित 1,329.31 करोड़ और विदेशों में अर्जित 419.70 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस तरह फिल्म का विश्वव्यापी शुद्ध कलेक्शन फिलहाल 472,404 शो में 1,110.47 करोड़ रुपये है।