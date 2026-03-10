'धुरंधर 2' का क्रेज एडवांस बुकिंग में बरकरार

'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले मचाया तहलका, टिकटों की कीमत ने छुआ आसमान

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Mar 10, 202609:27 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। ट्रेलर ने लोगों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ाया है जिसका असर एडवांस बुकिंग में साफतौर पर दिखाई दे रहा है। 19 मार्च को रिलीज हो रही फिल्म का पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हो, ऐसा निर्माताओं का लक्ष्य है। यही कारण है कि 'धुरंधर 2' के टिकटों की कीमत इस तरह रखी गई है कि हर कोई सिनेमाघरों तक पहुंचे।