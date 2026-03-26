निर्देशक आदित्य धर ने साझा किया पोस्ट

'धुरंधर 2' की ताबड़तोड़ कमाई के बीच क्यों भड़के निर्देशक आदित्य धर? दी सख्त चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 10:51 am Mar 26, 202610:51 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता के चर्चे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हालांकि कुछ दृश्यों, खासतौर पर अभिनेता को सिख वेशभूषा में दिखाने को लेकर सिख समुदाय में नाराजगी है। इस बीच, आदित्य धर ने स्पष्ट किया है कि रणवीर की वायरल धूम्रपान करती तस्वीरें 'फर्जी' और 'AI-जनरेटेड' है। सिख समुदाय द्वारा कथित दृश्य पर नाराजगी व्यक्त करने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद, निर्देशक ने यह प्रतिक्रिया एक पोस्ट के जरिए दी है।