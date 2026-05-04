'धुरंधर 2' ने 'बाहुबली 2' को चटाई धूल, 1,788 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर किया राज

धुरंधर को अंतरराष्ट्रीय स्तर से नई चुनौती

अपने छठे हफ्ते के आखिर तक, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने भारत से 1,138.54 करोड़ रुपये और विदेशों से 425.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। हालांकि, आमिर खान की 'दंगल' अभी भी पहले नंबर पर बरकरार है, जिसने दुनिया भर में 2,070 करोड़ रुपये का विशाल कलेक्शन किया था। चीन और जापान में इसकी जबरदस्त कमाई ने इसे इस मुकाम पर पहुंचाया था। 'धुरंधर 2' जैसे-जैसे सिनेमाघरों में अपने 50वें दिन के करीब आ रही है, उसे 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' और 'पेट्रियट' जैसी नई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने वाली है।