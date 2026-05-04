'धुरंधर 2' ने 'बाहुबली 2' को चटाई धूल, 1,788 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर किया राज
'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त जीत दर्ज की है। इसने 'बाहुबली 2' को पछाड़कर अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है। आदित्य धर के निर्देशन में 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ 6 हफ्तों में दुनियाभर में 1,788.35 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई की है। इतना ही नहीं, यह फिल्म भारत में भी सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट साबित हुई है, जहां इसने 1,362.60 करोड़ रुपये कमाए हैं।
धुरंधर को अंतरराष्ट्रीय स्तर से नई चुनौती
अपने छठे हफ्ते के आखिर तक, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने भारत से 1,138.54 करोड़ रुपये और विदेशों से 425.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। हालांकि, आमिर खान की 'दंगल' अभी भी पहले नंबर पर बरकरार है, जिसने दुनिया भर में 2,070 करोड़ रुपये का विशाल कलेक्शन किया था। चीन और जापान में इसकी जबरदस्त कमाई ने इसे इस मुकाम पर पहुंचाया था। 'धुरंधर 2' जैसे-जैसे सिनेमाघरों में अपने 50वें दिन के करीब आ रही है, उसे 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' और 'पेट्रियट' जैसी नई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने वाली है।