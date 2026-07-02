ध्रुव विक्रम की DV4 का धमाकेदार आगाज, फैंस हुए बेताब

इन लोगों का हुआ 'DV4' में प्रवेश

ध्रुव के साथ इस फिल्म में पृथ्वी पांडियाराजन और सई दीना भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की टीम में विक्की (सिनेमैटोग्राफर), जयसुर्या (एडिटर) और विक्रम मोर (एक्शन कोरियोग्राफर) जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं।

निर्देशक अरविन्द ने 'आदित्य वर्मा' में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने के बाद इस फिल्म की पटकथा लिखी है। फिल्म के लॉन्च पर इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे मौजूद थे और इस मजबूत टीम के साथ, 'DV4' अब ध्रुव की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन रही है।