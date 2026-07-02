ध्रुव विक्रम की DV4 का धमाकेदार आगाज, फैंस हुए बेताब
ध्रुव विक्रम ने अपनी अगली फिल्म 'DV4' की शुरुआत गुरुवार को एक पारंपरिक पूजा के साथ की है। इस फिल्म का निर्देशन नए निर्देशक करण अरविन्द कुमार कर रहे हैं।
यह उनके प्रोडक्शन हाउस की चौथी तमिल फिल्म होगी। फिल्म को एक मस्ती भरे कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसके लिए फैंस अभी से काफी उत्साहित दिख रहे हैं।
इन लोगों का हुआ 'DV4' में प्रवेश
ध्रुव के साथ इस फिल्म में पृथ्वी पांडियाराजन और सई दीना भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की टीम में विक्की (सिनेमैटोग्राफर), जयसुर्या (एडिटर) और विक्रम मोर (एक्शन कोरियोग्राफर) जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं।
निर्देशक अरविन्द ने 'आदित्य वर्मा' में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने के बाद इस फिल्म की पटकथा लिखी है। फिल्म के लॉन्च पर इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे मौजूद थे और इस मजबूत टीम के साथ, 'DV4' अब ध्रुव की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन रही है।