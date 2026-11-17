दूसरी बार माता-पिता बनेंगे धीरज धूपर-विन्नी अरोड़ा

धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा के घर गूंजेगी किलकारी? एक पोस्ट ने खोला बड़ा राज

लेखन अंशिका शुक्ला 02:08 pm Nov 17, 202602:08 pm

क्या है खबर?

टेलीविजन अभिनेता धीरज धूपर और उनकी पत्नी विन्नी अरोड़ा के घर जल्द एक नन्हा मेहमान आ सकता है। 16 नवंबर को शादी की 10वीं सालगिरह पर दोनों ने परिवार में और प्यार जुड़ने का रहस्यमयी संदेश साझा किया। धीरज ने इस मौके पर विन्नी और बेटे के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं। हालांकि, आखिरी में लिखे संदेश, 'परिवार में थोड़ा और प्यार जोड़ने जा रहे हैं' ने विन्नी की दूसरी प्रेग्नेंसी की अटकलें तेज कर दीं।