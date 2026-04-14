वरुण धवन का मास्टरस्ट्रोक! इस तारीख को आ रही 'है जवानी तो इश्क होना है'
वरुण धवन की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' अब पहले से तय समय से पहले, यानी 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। फिल्म बनाने वालों ने रिलीज की तारीख पहले कर दी है, ताकि उन्हें मई के महीने में कम फिल्मों के रिलीज होने का फायदा मिल सके। पहले इसे 12 जून को रिलीज करने का फैसला किया गया था, ताकि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (जो 4 जून को आ रही है) से सीधी टक्कर से बचा जा सके। हालांकि, अब यह अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' के साथ सीधे परदे पर टकराएगी।
टिप्स फिल्म्स के तोरानी ने गर्मियों की रणनीति बताई
टिप्स फिल्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश तोरानी ने बताया कि उन्होंने मई का आखिरी हफ्ता गर्मियों की छुट्टियों और कम भीड़भाड़ वाले रिलीज विंडो का फायदा उठाने के लिए चुना है। 'टॉक्सिक' से सीधी टक्कर से बचते हुए, वे ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की उम्मीद कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह फिल्म असल में डेविड धवन की पुरानी फिल्म है, जिसे आज के दर्शकों के हिसाब से नया रंग दिया गया है।