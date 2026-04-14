वरुण धवन का मास्टरस्ट्रोक! इस तारीख को आ रही 'है जवानी तो इश्क होना है' मनोरंजन Apr 14, 2026

वरुण धवन की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' अब पहले से तय समय से पहले, यानी 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है। फिल्म बनाने वालों ने रिलीज की तारीख पहले कर दी है, ताकि उन्हें मई के महीने में कम फिल्मों के रिलीज होने का फायदा मिल सके। पहले इसे 12 जून को रिलीज करने का फैसला किया गया था, ताकि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (जो 4 जून को आ रही है) से सीधी टक्कर से बचा जा सके। हालांकि, अब यह अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' के साथ सीधे परदे पर टकराएगी।