इन्फ्लुएंसर कास्टिंग पर धरण दुर्गा बोलीं- 'मां और बहन' का रोल ऑडिशन से पाया, माधुरी दीक्षित को लेकर कही यह बात
नेटफ्लिक्स पर अपनी डेब्यू फिल्म 'मां और बहन' से दर्शकों के सामने आईं धरना दुर्गा ने इन्फ्लुएंसर कास्टिंग को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखी है।
उन्होंने साफ-साफ बताया कि उन्हें यह रोल सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता की वजह से तोहफे में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ऑडिशन और मिलने वाली प्रतिक्रिया के दम पर इसे हासिल किया है।
धरना ने बताया, 'इस रोल के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। एक राउंड दिल्ली में हुआ और फिर यहीं सर (निर्देशक सुरेश त्रिवेदी) के सामने मैंने ऑडिशन दिया। इसलिए मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यह मुझे आसानी से मिल गया है, क्योंकि मैं पूरी प्रक्रिया से गुजरी, सर से फीडबैक भी लिया और हर बात का पूरा ध्यान रखा। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यह मुझे ऐसे ही मिल गया है।'
धरना ने की माधुरी की जमकर तारीफ
माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ 'मां और बहन' में काम करना धरना के लिए एक बड़ी कामयाबी थी।
उन्होंने माधुरी के साथ काम करने के अनुभव को किसी सपने जैसा और प्रेरणा देने वाला बताया। धरना ने कहा कि शुरुआत में माधुरी के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उनकी गर्मजोशी और प्यार भरे स्वभाव की वजह से यह अनुभव उनके लिए बेहद सुखद रहा।
यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसे दर्शक देख सकते हैं।