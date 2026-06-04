इन्फ्लुएंसर कास्टिंग पर धरण दुर्गा बोलीं- 'मां और बहन' का रोल ऑडिशन से पाया, माधुरी दीक्षित को लेकर कही यह बात मनोरंजन Jun 04, 2026

नेटफ्लिक्स पर अपनी डेब्यू फिल्म 'मां और बहन' से दर्शकों के सामने आईं धरना दुर्गा ने इन्फ्लुएंसर कास्टिंग को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखी है।

उन्होंने साफ-साफ बताया कि उन्हें यह रोल सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता की वजह से तोहफे में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ऑडिशन और मिलने वाली प्रतिक्रिया के दम पर इसे हासिल किया है।

धरना ने बताया, 'इस रोल के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। एक राउंड दिल्ली में हुआ और फिर यहीं सर (निर्देशक सुरेश त्रिवेदी) के सामने मैंने ऑडिशन दिया। इसलिए मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यह मुझे आसानी से मिल गया है, क्योंकि मैं पूरी प्रक्रिया से गुजरी, सर से फीडबैक भी लिया और हर बात का पूरा ध्यान रखा। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यह मुझे ऐसे ही मिल गया है।'