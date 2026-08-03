धर्मेंद्र पाकिस्तान को क्यों कहते थे 'मौसी'? 'बंटवारा 1947' के प्रचार के दौरान सनी देओल ने किया चौंकाने वाला खुलासा
सनी देओल अपनी नई फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रचार के सिलसिले में पटना पहुंचे थे। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या फिल्म पाकिस्तान में शूट हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह भारत में बनी है।
उन्होंने अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की उस बात को भी याद किया, जिसमें वे पाकिस्तान को 'मौसी' कहते थे।
ऐसा कहकर उन्होंने यह याद दिलाया कि विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान किस तरह आपस में जुड़े हुए थे।
'बंटवारा 1947' की क्या है कहानी?
सनी का कहना है कि वे राजनीति से ज्यादा कहानी कहने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि पहले पूरा देश एक था और हर कोई किसी न किसी तरह से आपस में जुड़ा हुआ था।
फिल्म 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जिसमें शबाना आजमी, प्रीति जिंटा और करण देओल जैसे कलाकार भी हैं। फिल्म की कहानी विभाजन के वक्त लाहौर जा रहे एक मुस्लिम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है।
इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसी हिंदू महिला से होती है, जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच इस बात पर टकराव होता है, जिसमें सनी का किरदार उस महिला के साथ खड़ा होता है।
यह फिल्म इसी साल स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज होने वाली है।