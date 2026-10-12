करण जौहर का बड़ा धमाका, धर्मा ला रहा 2 क्रीचर फिल्में; 2026 में मचेगा तहलका

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके निर्माता संदीप मोदी, जिन्हें 'आर्या' और 'नाइट मैनेजर' जैसी मशहूर सीरीज के लिए जाना जाता है, इन 2 में से किसी एक क्रीचर फिल्म का निर्देशन करेंगे।

हालांकि, अभी तक फिल्म के कलाकारों के नाम और उसका टाइटल (नाम) गुप्त रखा गया है।

इन फिल्मों से जुड़े आधिकारिक ऐलान दिवाली के आस-पास होने की उम्मीद है, ठीक उसी समय जब 'रामायण' फिल्म भी रिलीज होने वाली है।

धर्मा प्रोडक्शंस के पास फिलहाल कई और प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' जल्द ही रिलीज होगी।

वहीं, 'कुकु की कुंडली' और 'लग जा गले' जैसी फिल्में भी 2027 के लिए तैयार हैं।