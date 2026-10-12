करण जौहर का बड़ा धमाका, धर्मा ला रहा 2 क्रीचर फिल्में; 2026 में मचेगा तहलका
करण जोहर अपनी धर्मा प्रोडक्शंस में कुछ बड़ा और नया करने जा रहे हैं। साल 2026 के आखिर तक उनकी कंपनी 2 नई क्रीचर फिल्मों की शूटिंग शुरू करेगी।
इनमें एक बड़ी क्रीचर फिल्म होगी जिसमें पौराणिक कहानियां भी देखने को मिलेंगी और दूसरी होगी एक हाई-कॉन्सेप्ट क्रीचर कॉमेडी फिल्म।
इन दोनों फिल्मों से दर्शकों को धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से नए जॉनर देखने को मिलेंगे। साथ ही, उम्मीद है कि इनका प्रोडक्शन भी बेहद शानदार और बड़े स्तर का होगा।
संदीप मोदी करेंगे धर्मा की क्रीचर फिल्म का निर्देशन
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके निर्माता संदीप मोदी, जिन्हें 'आर्या' और 'नाइट मैनेजर' जैसी मशहूर सीरीज के लिए जाना जाता है, इन 2 में से किसी एक क्रीचर फिल्म का निर्देशन करेंगे।
हालांकि, अभी तक फिल्म के कलाकारों के नाम और उसका टाइटल (नाम) गुप्त रखा गया है।
इन फिल्मों से जुड़े आधिकारिक ऐलान दिवाली के आस-पास होने की उम्मीद है, ठीक उसी समय जब 'रामायण' फिल्म भी रिलीज होने वाली है।
धर्मा प्रोडक्शंस के पास फिलहाल कई और प्रोजेक्ट्स भी लाइन में हैं। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' जल्द ही रिलीज होगी।
वहीं, 'कुकु की कुंडली' और 'लग जा गले' जैसी फिल्में भी 2027 के लिए तैयार हैं।