करण जौहर और अभिषेक वर्मन कर रहे नई फिल्म के लिए साझेदारी, 'गदाधारी भीम' से बदलेगा सुपरहीरो सिनेमा?

धर्मा प्रोडक्शंस अब सुपरहीरो फिल्मों की दुनिया में भी उतर रहा है। वह 'गदाधारी भीम' नाम की एक फिल्म बनाने जा रहा है, जो महाभारत के जाने-माने किरदार भीम पर आधारित एक नए नजरिए से बनी कहानी होगी।

'2 स्टेट्स' और 'कलंक' जैसी फिल्में बनाने वाले अभिषेक वर्मन इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। इसकी कहानी पूरी हो चुकी है और जल्द ही कलाकारों का चुनाव (कास्टिंग) भी शुरू हो जाएगा।

यह धर्मा प्रोडक्शंस के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब वे बड़े पैमाने पर पौराणिक कहानियों को पर्दे पर लाने की तैयारी में हैं।